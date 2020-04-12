«هيئة الاتصالات» تُحذّر من التسوّق عبر مواقع غير موثوقة

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

حذرت هيئة تنظيم الاتصالات في الدولة مستخدمي شبكات الانترنت من التسوّق عبر مواقع غير موثوقة لتجنب عمليات الاحتيال والنصب.

وقال عبد الرحمن المرزوقي مدير الأمن السيبراني في الهيئة، إنه تم وضع قائمة موثوقة على موقعها الالكتروني لتطبيقات التسوّق الالكتروني يتم تحديثها باستمرار، ناصحاً بضرورة الاعتماد عليها والدفع الكترونياً من خلالها لا سيما وأن آخر استطلاعات الهيئة كشفت عن ثقة 70% من المستطلعين في عمليات الدفع الالكتروني.

ويصل عدد التطبيقات التي أتاحتها هيئة الاتصالات على موقعها الالكتروني إلى 56 تطبيقاً مع زيادة طلبات التسوق الالكتروني بما يساعد المستهلكين الأفراد من شراء احتياجاتهم بسهولة ويسر خلال الفترة الراهنة لتجاوز أزمة «كورونا».