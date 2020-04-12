رحلات ركاب محدودة لطيران الإمارات ابتداءً من اليوم

المصدر: (دبي ـ لؤي عبد الله)

أعلنت مطارات دبي أمس أن طيران الإمارات سوف تستأنف اعتباراً من اليوم، عمليات نقل الركاب لوجهات محددة من مبنى الركاب 3 في مطار دبي الدولي. ونصحت مطارات دبي في بيان أمس الركاب بالاتصال بشركة طيران الإمارات مباشرةً للحصول على معلومات إضافية أو حجز السفر.

وقالت إن جميع الركاب المغادرين سيخضعون للمسح الحراري، وطالبت الركاب بإحضار أقنعة الوجه والقفازات والالتزام بقواعد التباعد الجسدي.

وأكدت مطارات دبي التزامها التام بدعم الإجراءات التي يتم اتخاذها لضمان صحة وسلامة موظفيها والعملاء والمجتمع.

ويأتي الإعلان بعد تعليق جميع رحلات الركاب القادمة والمغادرة والترانزيت، في الإمارات اعتباراً من 24 مارس وحتى إشعار آخر. وبصرف النظر عن عمليات طيران الإمارات المذكورة أعلاه، سيتم تشغيل رحلات الشحن والإخلاء الطارئة فقط من مطار دبي ومطار دبي ورلد سنترال هذه الفترة.