«المشرق» أفضل بنك إقليمي للتكنولوجيا المالية

المصدر: دبي - وائل الخطيب

احتل بنك المشرق المرتبة الأولى كأفضل بنك استثماري في التكنولوجيا المالية الجديدة في منطقة الشرق الأوسط ضمن قائمة «أفضل بنوك الاستثمار في التكنولوجيا العالمية الجديدة في العالم 2020»، السنوية التي تصدرها مجلة «جلوبال فاينانس».

ووفق التقرير، انضم بنك «المشرق» إلى برنامج «ستارت أب بوت كامب»، وهو برنامج يهدف إلى إثراء المنظومة المالية في المنطقة، وتسريع أعمال شركات التكنولوجيا المالية الناشئة أطلقه مركز دبي المالي العالمي عام 2018، بالشراكة مع فيزا وبنك إتش إس بي سي. وهو مصمم لتحديد ودعم أفضل الشركات الناشئة في صناعة التكنولوجيا المالية، ويتوقع على مدى السنوات الثلاث القادمة أن يعمل على تسريع 40 شركة ناشئة يتم اختيارها من بين 1000 شركة تكنولوجيا مالية واعدة حول العالم.

وقال سوبروتو سوم نائب الرئيس التنفيذي للمشرق رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد، إن الابتكار يكمن في صميم كل ما يقوم به البنك، مضيفاً: «نحن في خضم رحلة التحول الرقمي الخاصة بنا ونرحب بفرصة الاستثمار في مبادرة لديها القدرة على تقديم فوائد لا حصر لها لأعمالنا وعملائنا».