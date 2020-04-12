«مواصفات» تعقد ورشة بشأن خدمات «التقييم عن بعـد»

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذت إدارة الاعتماد الوطني في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، ورشة تدريبية حضرها أكثر من 45 مقيماً وخبيراً فنياً، وذلك لاطلاعهم على آليات وإرشادات وإجراءات التقييم عن بعد لجهات تقييم المطابقة، التي أطلقتها إدارة الاعتماد الوطني منذ منتصف مارس الماضي ضمن الخطة التنفيذية للطوارئ والأزمات الخاصة بها.

وتطرق التدريب المتخصص إلى تعريف المقيّمين بسياسة نظام الاعتماد الوطني الإماراتي، وإرشاداته وإجراءاته للتقييم عن بعد، وآلية توفير نهج تقييم منسق أثناء عملية التقييم لجميع جهات تقييم المطابقة المعتمدة لدى نظام الاعتماد الوطني الإماراتي.

مستهدفات

وأكدت الدكتورة رحاب العامري، مديرة إدارة الاعتماد الوطني، أن نظام الاعتماد الوطني الإماراتي قد حرص أثناء تفعيل خدمات الاعتماد وتنفيذ عمليات التقييم عن بعد في حالات الطوارئ، على أن ينسجم ذلك مع مستهدفات حكومة دولة الإمارات بتوفير الخدمات بانسيابية ومرونه واستباقيه مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، التي تسنها دولة الإمارات خلال الظروف الراهنة، لضمان صحة وسلامة الأفراد ودعماً للجهودنا الوطنية للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد ـ 19).