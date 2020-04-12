«اقتصادية الشارقة» تضبط معقّمات مغشوشة

المصدر: (الشارقة - البيان)

صادرت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة كمية من المعقمات المغشوشة خلال حملاتها للتأكد من سلامة الأسواق.

وضبطت الدائرة كمية من المعقمات المغشوشة في عدد من منافذ البيع تحمل العلامة التجارية air freshener وذلك خلال حملاتها الرقابية الدورية على منافذ البيع من أجل التأكد من سلامة الأسواق، حيث تم تداول المنتجات على أنها مطهرات في حين أنه تبين أنها معطرات جو عندما تم إزالة الملصق منها. وتم مصادرة البضاعة المغشوشة وسحبها من السوق من قبل الضباط التجاريين حيث إنها تضر بالصحة العامة للأفراد في المجتمع.

وأشار سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة إلى أن الدائرة لن تتهاون أبداً في حماية أسواق الإمارة من هذه الفئة التي تعمل على تحقيق مكاسب مادية في وقت هم بحاجة إلى هذا المنتج.