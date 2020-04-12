مشروع بين «فاونديشن» و«مايند تشامبس»

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت «فاونديشن القابضة» بالتعاون مع حضانة «مايند تشامبس» عن إطلاق مشروع مشترك حول قطاع التعليم في مرحلة الحضانة بالإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتمتلك كل من «فاونديشن القابضة» و«مايند تشامبس» حصة 50 % من المشروع المشترك وهما شريكتان في صندوق الحضانات في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي أسس كخطوة أولى لبدء العمل. وقال أبيشيك شارما، الرئيس التنفيذي لفاونديشن: نعتقد بأن قطاعي الرعاية الصحية والتعليم سيقودان رأس المال البشري والابتكار وفرص التحول في المرحلة المقبلة. ويعد هذا المشروع فصلاً مهماً للعمل في الإمارات.