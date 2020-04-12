غرفة الشارقة تثمن جهود القطاع الخاص بتطبيق الإجراءات الاحترازية

المصدر: الشارقة - البيان

أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن دعوتها لمجتمع الأعمال والقطاع الخاص بالشارقة باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، فضلاً عن تطبيق نظام العمل عن بعد، قد لاقت تجاوباً وتفاعلاً كبيراً وإيجابياً، وتجلى ذلك من خلال الالتزام الكامل بتطبيق كافة التعليمات التي من شأنها ضمان الصحة والسلامة للجميع.

وكثفت غرفة الشارقة جهودها في دعوة ممثلي القطاع الخاص على مستوى إمارة الشارقة لتطبيق الإجراءات الوقائية من خلال التواصل معهم والاطمئنان على سير الأعمال ومدى تجاوبهم مع التدابير الحكومية عبر الالتزام بها، فضلاً عن تسهيل عمل الموظفين عن بعد مع ضمان استمرارية الأعمال.

وأكد عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن غرفة الشارقة تسعى دائماً إلى تعزيز دورها بصفتها صوت مجتمع الأعمال في الإمارة، حيث نجحت خلال المرحلة الراهنة في إيجاد قنوات اتصال بين القطاع الخاص والجهات والدوائر والمؤسسات الحكومية، وإحداث حراك مثمر نتج عنه الخروج بالعديد من المبادرات لخدمة الصالح العام ومصالح مجتمع الأعمال في إمارة الشارقة.

بدوره أوضح محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن الغرفة عملت على تطوير خدماتها المتنوعة وتطبيقها لاستراتيجيات متطورة سهلت على القطاع الخاص والأعضاء الاستفادة من الخدمات الإلكترونية .