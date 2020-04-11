«تنظيم الاتصالات» تحذّر من تزايد أساليب الاحتيال الإلكتروني

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

حذرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات مستخدمي شبكات الإنترنت من التسوق عبر مواقع غير موثوقة لتجنّب عمليات الاحتيال والنصب.

وقال عبد الرحمن المرزوقي، مدير الأمن السيبراني بهيئة تنظيم الاتصالات، إن الهيئة وضعت قائمة موثوقة على موقعها الإلكتروني لتطبيقات التسوق الإلكتروني يتم تحديثها باستمرار، ناصحاً بضرورة الاعتماد عليها والدفع إلكترونياً من خلالها، لا سيما أن آخر استطلاعات الهيئة كشف عن ثقة 70% من المستطلعين بعمليات الدفع الإلكتروني.

ويصل عدد التطبيقات التي أتاحتها هيئة الاتصالات على موقعها الإلكتروني إلى نحو 56 تطبيقاً مع زيادة طلبات التسوق الإلكتروني، بما يساعد المستهلكين الأفراد على شراء احتياجاتهم بسهولة ويسر خلال الفترة الراهنة لتجاوز أزمة «كورونا».

وقال المرزوقي، في تصريحات متلفزة، إنه في حال الاعتماد على تطبيقات غير معروفة للقيام بعلميات التسوق يُنصح بالدفع عند التسلُّم وعدم الضغط على أي روابط مجهولة المصدر.

وأكد استجابة الهيئة لأي حالة من حالات الاحتيال، إذ يجري على وجه السرعة حجب تلك المواقع بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب القيام بحملات توعوية مكثفة عن أساليب الاحتيال الإلكتروني وطرق الحماية منها.