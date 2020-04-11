79 % من مستهلكي الإمارات يعتمدون التسوق الشبكي

المصدر: دبي - سيد صالح

أفادت نتائج استبانة أجرتها شركة «كيرني ميدل إيست» للأبحاث أن 79% من مستهلكي الإمارات غيَّروا عاداتهم المتعلقة بالتسوق تماماً خلال الفترة الراهنة بسبب جائحة «كورونا»، وباتوا يفضلون الآن التسوق الشبكي على التسوق التقليدي، وينفقون عليه مبالغ أكبر من ذي قبل.

وأجرت الشركة استبانتها على عينة من المستهلكين قوامها 1,000 شخص، خلال الفترة بين الخامس والتاسع من أبريل الجاري.

وعندما سُئِلَ أفراد العينة عن عاداتهم في التسوق بعد انحسار «كورونا»، أفاد 48% منهم بأنهم يعتزمون الإبقاء على هذه العادات الجديدة، وتخصيص حصص أكبر من أوقاتهم وميزانياتهم للتسوق الشبكي.

كما أفادت نتائج الاستبانة أيضاً أن 60% من 500 شخص ضمن العينة ينفقون الآن مبالغ أكبر على شراء السلع الأساسية كالأغذية ومنتجات البقالة ومستلزمات الرعاية الصحية.

وقال ديباشيش موخيرجي، شريك ورئيس قسم الصناعات الاستهلاكية لدى «كيرني ميدل إيست»، تعليقاً على نتائج الاستبانة: «أثرت التطورات الأخيرة في عادات التسوق، ولعل نتائج الاستبانة تعد دليلاً كمياً دامغاً على ذلك».