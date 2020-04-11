طيران الإمارات تستأنف رحلاتها إلى وجهات محددة من مبنى 3

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مطارات دبي عبر موقعها الالكتروني أنه اعتبارًا من 12 أبريل، ستستأنف شركة طيران الإمارات عمليات نقل الركاب لوجهات محددة من مبنى الركاب 3 في مطار دبي الدولي.

ونصحت مطارات دبي في بيان لها الركاب بالاتصال بشركة طيران الإمارات مباشرةً للحصول على معلومات إضافية أو حجز السفر. وقالت ان جميع الركاب المغادرين سيخضعون للمسح الحراري، وطالبت الركاب بإحضار أقنعة الوجه والقفازات والالتزام بقواعد التباعد الجسدي.

يأتي هذا الإعلان بعد تعليق جميع رحلات الركاب القادمة والمغادرة والترانزيت، في الإمارات اعتبارًا من 24 مارس وحتى إشعار آخر. وبصرف النظر عن عمليات طيران الإمارات المذكورة أعلاه، سيتم تشغيل رحلات الشحن والإخلاء الطارئة فقط من مطار دبي الدولي ومطار دبي ورلد سنترال هذه الفترة.

وتواصل مطارات دبي التزامها التام بدعم الإجراءات التي يتم اتخاذها لضمان صحة وسلامة عملائنا الكرام ومجتمعنا وموظفينا.