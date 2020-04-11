برنامج "أدنوك" لتعزيز القيمة المضافة يدفع عجلة التنمية في الإمارات

المصدر: وام

جسد برنامج شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" لتعزيز القيمة المحلية المضافة التزامها الراسخ بدعم الشركات المحلية ودورها المحوري كمحرك رئيسي لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنويع الاقتصادي والمساهمة في نمو الناتج المحلي للإمارات بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية المحددة لبرنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غدا 21".

وتشمل أهداف البرنامج تنويع الناتج المحلي الإجمالي للدولة وزيادة نسبة الخدمات والمنتجات الاستراتيجية المحلية في قطاع النفط والغاز، وتوفير فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص.. وتجلت الرؤية الاستشرافية لبرنامج "أدنوك" لتعزيز القيمة المحلية المضافة من خلال تنويع وتوطين سلاسل التوريد والذي من شأنه تقليل التكاليف والفترات الزمنية لعمليات التوريد وجعل الشركات المحلية أكثر قوة ومرونة ومساهمة في تعزيز القيمة المضافة للاقتصاد المحلي خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم حاليا.

وأكدت أدنوك استمرار التزامها بالعمل على تعزيز القيمة والاستثمار المسؤول لضمان تحقيق استراتيجيتها للنمو الذكي 2030 خصوصاً في الفترة الاستثنائية التي يمر بها العالم حالياً، مع التركيز على مضاعفة الجهود لتوسيع برنامجها لتعزيز القيمة المحلية المضافة الذي يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي في الدولة، وخلق المزيد من الفرص التجارية وتوفير وظائف للمواطنين في القطاع الخاص.

ونجح برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة بإعادة توجيه أكثر من 26 مليار درهم للإنفاق في الاقتصاد المحلي في العام 2019، ليصل إجمالي مساهمة البرنامج إلى 44 مليار درهم منذ اطلاقه في عام 2018، كما ساهم البرنامج في توفير أكثر من 1500 فرصة عمل للمواطنين من أصحاب المهارات والكفاءات في القطاع الخاص منذ انطلاقه.. وارتفع عدد الموردين المعتمدين ضمن برنامج الشركة لتعزيز القيمة المحلية المضافة إلى 3500 مورّد، في حين وصل عدد الشركات قيد الاعتماد إلى 500 شركة.

وقال راشد سعود الشامسي رئيس دائرة الشؤون التجارية في أدنوك في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن أدنوك ستواصل توثيق وتعزيز علاقاتها المتينة مع شركائها الموردين بما يحقق النفع والفائدة للجانبين وللاقتصاد الوطني.

وأضاف ان برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة يجسد التزامنا الراسخ بدعم الشركات المحلية ويؤكد الدور المحوري الذي تلعبه أدنوك كمحرك رئيسي لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتنويع الاقتصادي، والمساهمة في نمو إجمالي الناتج المحلي في دولة الإمارات.

هذا وأعلنت أدنوك نهاية العام الماضي عن إطلاق مبادرة أدنوك للشركات الصغيرة والمتوسطة لتوسيع نطاق برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة وتعزيز تأثيره الإيجابي من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من المشاركة في نمو وتطور أدنوك والاقتصاد المحلي.. ويأتي إطلاق هذه المبادرة بهدف تسريع وتعزيز مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة ودمجها بصورة أكثر فعالية في سلسلة الإمداد.

وفي أعقاب النجاح الذي حققه برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة، وقعت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" مذكرة تفاهم لتوثيق التعاون بينهما وتعزيز القيمة المحلية المضافة في إمارة أبوظبي.. ويساهم التعاون في توسيع نطاق برنامج القيمة المحلية المضافة وأثره الإيجابي في المساهمة في نمو الاقتصاد المحلي بما يمكن المؤسسات من استصدار شهادة موحدة لاعتماد تعزيز القيمة المحلية المضافة تستخدم من قبل الجهات الحكومية بأبوظبي في عمليات التقييم التجاري لترسية عقود مشتريات الخدمات والسلع في الإمارة.

كما وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" اتفاقيات إطارية شاملة مع "موانئ أبوظبي" وشركة "الدار العقارية" تهدف لاستكشاف فرص التعاون والعمل معاَ على تطبيق "برنامج تعزيز القيمة المحلية المضافة".. ويسهم التعاون في توسيع نطاق برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة ليشمل قطاعات الخدمات اللوجستية والإنشاءات، بما يعزز التزام أدنوك بالمساهمة في دعم نمو وتنويع اقتصاد دولة الإمارات.

ومن المتوقع ارتفاع قيمة إنفاق أدنوك والموردين المتعاقدين معها على المنتجات ومنشآت التصنيع والتجميع والخدمات والبنية التحتية المحلية في الأعوام المقبلة وذلك مع استمرار أدنوك في تنفيذ خطة عملها الخمسية الرامية لتنفيذ استثمارات رأسمالية بقيمة 486 مليار درهم خلال الفترة من 2019-2023.

وتواصل أدنوك من خلال شراكتها مع القطاع الخاص إتاحة المزيد من الفرص التجارية الجاذبة للموردين، وتوفير المزيد من فرص تبادل الخبرات والمعارف في قطاع النفط والغاز، وخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص، لتساهم هذه المبادرات مجتمعة في جهود بناء مستقبل مشرق ومزدهر في دولة الإمارات.

يذكر أنه على مدار السنوات الماضية نفذت إدارة المشتريات لمجموعة أدنوك برنامجا مبتكرا لإحداث نقلة نوعية على مستوى المجموعة، بما يضمن مرونة أدنوك واستجابتها الاستباقية لآليات ومتغيرات السوق، واغتنام الفرص التجارية، وتحسين مختلف مجالات وجوانب أعمالها في قطاع النفط والغاز، فيما تمضي قدما في تنفيذ خطة للسنوات الخمس المقبلة واستراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي.