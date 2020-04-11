«اتصالات» تتيح 10 تطبيقات جديدة عن بُعد

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

كشفت مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات» عن إتاحة 10 تطبيقات للتواصل المرئي والمسموع على الهاتف الثابت والمتحرك لدعم مبادرة التعليم عن بعد وتمكين العمل من المنزل.

وقالت «اتصالات» إن التطبيقات هي «ميكروسوفت تيمز» و«بلاك بورد» و«زووم» و«كلود توك» و«سلاك» و«سكايب فور بيزنس» و«سيسكو ويبكس» و«جوجل هانجاوتس» و«بلو جينز» و«أفايا سبيس».

وأوضحت «اتصالات» عبر حسابها على «تويتر»، أن الهدف من إتاحة هذه البرامج يتمثل في دعم مبادرة التعليم عن بعد، وتمكين العمل من المنزل، دعماً للمبادرات التي اتخذتها أجهزة الدولة في إطار الإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس «كورونا».

‏وكانت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات أعلنت أخيراً إتاحة عدد من التطبيقات مع المشغلَين «اتصالات» و«دو»، بشكل استثنائي حتى إشعار آخر، لافتةً إلى أنها ستعمل على مراجعة قائمة التطبيقات المتاحة من وقت إلى آخر، وذلك في سياق الإجراءات المتبعة للتعامل مع الظروف المستجدة.