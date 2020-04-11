مؤسس «جيمس» يسعى لجمع 200 مليون دولار

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أجرى صني فاركي، مؤسس «جيمس للتعليم» في دبي محادثات لبيع جزء من حصته الأغلبية في مشغلة المدارس الخاصة لجمع ما يصل إلى 200 مليون دولار، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، وفق ما ذكرت بلومبيرغ.وقال فاركي الذي حول «جيمس» إلى واحدة من أكبر مزودي التعليم الخاص في العالم، إنه يعمل مع بنك «روتشيلد وشركاه» للعثور على مستثمرين محتملين، وفقًا للمصادر التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها، لخصوصية الأمر.

وقالت المصادر إن البنك سعى جاهدًا مؤخرًا للعثور على أي أطراف معنية بسبب جائحة فيروس كورونا التاجي وقد لا تفضي المباحثات إلى اتفاق.