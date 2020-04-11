16818 منشأة تؤمّن متطلبات المستهلكين الغذائية في دبي

المصدر: دبي – بشار باغ

أكدت اقتصادية دبي أن قطاع الأغذية في الإمارة يتمتع بالقدرة على تلبية المتطلبات الغذائية كافة للمستهلكين، حيث يعمل في القطاع 16818 منشأة تجارية وصناعية ومنافذ للبيع بالتجزئة توفر مجموعة واسعة ومتنوعة من الأطعمة والسلع الغذائية من مصادر محلية وعالمية متعددة.

وأظهرت بيانات اقتصادية دبي أن عدد البقالات والمتاجر الاستهلاكية في الإمارة يصل إلى 1934 متجراً كما يوجد 1047 متجراً من التعاونيات والمجمعات الاستهلاكية، بالإضافة إلى 8691 مطعماً ومقهى، فيما تعمل 4323 منشأة في تجارة المواد الغذائية بما يشمل اللحوم والدواجن والأسماك وغلال الحبوب والبقوليات، بالإضافة إلى 823 منشأة متخصصة في الصناعات الغذائية.

وتوضح بيانات اقتصادية دبي أن قطاع الأغذية يتميز بقاعدة واسعة ومتنوعة من المنشآت ومنافذ البيع التي تضمن استمرار تدفق المواد الغذائية الأساسية مع توزعها بشكل شامل في مختلف مناطق الإمارة، حيث تتنوع المنشآت ما بين الانتاجية من السلع الغذائية وأيضاً التخزينية للسلع والمنتجات المحلية والمستوردة ومنافذ التوزيع والبيع بجميع أحجامها بالاضافة إلى نظم نقل متطورة لاستيراد السلع، ما يشكل ضمانة لاستدامة المواد الغذائية وتوافرها دون أي أزمات، كما تساعد الآليات المستحدثة في الشحن الجوي على ضمان تدفق السلع من الأسواق المختلفة بكميات مناسبة تلبي الطلب المحلي وجميع احتياجات المستهلكين في الإمارة.