فنادق رأس الخيمة تنتهج المرونة في التعامل مع الحجوزات

المصدر: رأس الخيمة - أحمد ابوالفتوح

أكد مديرو الفنادق في رأس الخيمة، تعامل القطاع باحترافية ومرونة عالية مع التحديات التي فرضتها الظروف الحالية لفيروس كورونا المستجد على السوقين المحلي والعالمي، من خلال تنفيذ استراتيجية مرنة مع العملاء، بإتاحة إلغاء أو تغيير الحجوزات دون تحصيل رسوم، نتيجة لدعم الحوافز التي أطلقتها هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، بالإضافة لاستغلال تلك الفترة في تطوير الغرف وقاعات المؤتمرات والمطاعم.

وأكد نادر حليم مدير منتجع وسبا دبل تري هيلتون جزيرة المرجان، التزام هيلتون بعملائها خلال تلك الفترة حيث تأتي سلامة وأمن النزلاء والأعضاء على رأس أولوياتنا، ونحن نبذل قصارى جهدنا لضمان سلامة الجميع، بتوفير أقصى قدر من المرونة مع استمرار الإجراءات الوقائية التي تنفذها دولة الإمارات.

وأشار إلى أن الفندق أجرى تعديلات تتيح المرونة لإلغاء الحجوزات أو تعديلها نتيجة لتغيير تواريخ السفر، في الوقت الذي لا يزال فيه السفر مقيداً في العديد من الوجهات الدولية، لافتاً إلى أن جميع الحجوزات الفردية الحالية والمقرر وصولها في 30 يونيو 2020 أو قبله يمكن تغييرها، أو إلغاؤها من دون رسوم حتى 24 ساعة قبل تاريخ الوصول المقرر، وفيما يخص الحجوزات الجديدة من تاريخ اليوم وحتى 30 يونيو المقبل والمقرر وصولها في أي تاريخ مستقبلي يمكن تغييرها أو إلغاؤها دون تحصيل رسوم حتى 24 ساعة قبل تاريخ الوصول المقرر.

وأكد محمد الحاج حسن المدير العام لمنتجع وسبا جزيرة مرجان، أن المنتجع قدم العديد من التسهيلات ومنها إلغاء 4200 ليلة فندقية دون تحصيل رسوم على عملية الإلغاء، مشيراً إلى أن رضا عملائنا تمثل أولوية، خاصة ونحن ندرك أن الوضع الحالي مؤقت، مؤكداً أن المنتجع وفر العديد من خيار تغيير الحجوزات إلى أي وقت حتى نهاية العام بحسب رغبة العميل.

وتوقع محمد الحاج حسن، بدء الحجوزات مع نهاية شهر رمضان المبارك وخاصة من السوق المحلي، في ظل الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة لوقاية المجتمع من انتشار الفيروس، بالإضافة للاستفادة من مبادرات هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، بالإعفاء من رسوم التراخيص السياحية لمدة 6 أشهر؛ ورسوم «درهم السياحة» اعتباراً من مارس وحتى مايو؛ وإعفاءً كاملاً من رسوم الترخيص السياحي للربعين الثاني والثالث وغرامات الترخيص السياحي حتى الـ30 سبتمبر.

وأكد أحمد طاهر مدير عام فندق «سيتي ماكس رأس الخيمة»، أن الفندق وفر مجموعة من الخيارات التي تشتمل على إلغاء الحجوزات السابقة أو المفتوحة أو تغيير المواعيد دون رسوم، في خطوة تقدم مصلحة عملائنا، لافتاً إلى أن الحوافز التي أطلقتها هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة ساهمت في الحفاظ على موظفينا وعدم الاستغناء عن أي موظف،.