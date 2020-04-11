المصدر: دبي - البيان

توقعت مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية «جارتنر» انخفاض إيرادات قطاع أشباه الموصلات عالمياً بنسبة 0.9 % في عام 2020 بسبب تأثير انتشار فيروس «كورونا» المستجد على مستويات العرض والطلب على أشباه الموصلات، وهذه النسبة هي أقل من توقعات الربع السابق التي أشارت إلى نمو هذا القطاع بنسبة 12.5 %.

وقال ريتشارد جوردون، نائب رئيس الأبحاث لدى جارتنر: الانتشار الواسع لفيروس «كورونا» في جميع أنحاء العالم والإجراءات المشددة التي تتخذها الحكومات لاحتواء التفشي الكبير للفيروس، سيكون لها تأثير أكثر حدة على مستويات الطلب مقارنة بما كان متوقعاً في البداية. وكان يمكن للتوقعات أن تكون أسوأ من ذلك لهذا العام، بيد أن النمو الذي شهدته مبيعات أشباه الموصلات لقطاع الذواكر يمكن أن يمنع حدوث انخفاض حاد في إيرادات كامل قطاع أشباه الموصلات.

وتم خفض توقعات إيرادات أشباه الموصلات العالمية بشكل عام في 2020 مقارنة بما كان متوقعاً في الربع السابق بمقدار 55 مليار دولار، لتتراجع إلى 415.4 مليار دولار. كما سيتراجع إجمالي النمو المتوقع للسوق في عام 2020 عن نسبة 12.5 %، لينخفض بنسبة 0.9 %، مع توقعات بانخفاض إيرادات أشباه الموصلات لقطاع المعالجات بنسبة 6.1 %، ونمو أشباه الموصلات لقطاع الذواكر بنسبة 13.9%.