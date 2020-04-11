«ترينا سولار» تفوز بمشروع في اليمن

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «ترينا سولار» المحدودة عن توقيع اتفاقية مبيعات مع الشركة اليمنية الكهروضوئية Ai Raebi لتوريد وحدات بقدرة 6 ميغاواط من سلسلة «فيرتكس» للمشاريع الكهروضوئية الموزعة عالية الكفاءة في الشرق الأوسط.

ويؤكد حصول الشركة على هذه الطلبية مدى قدرة وحدات السلسلة «فيرتكس» على قيادة سوق الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط نحو عصر القدرة الإنتاجية الفائقة للطاقة بما يفوق 500 واط، مما يعزز تطبيق الطاقة الكهروضوئية النظيفة.

وتمتاز وحدات سلسلة «فيرتكس» ذات كفاءة تصل إلى 21 % بقدرة إنتاجية للطاقة تتجاوز 500 واط، وتأتي الوحدات في إصدارات ثنائية الوجه من الزجاج المزدوج وخلايا خلفية، تتضمن خلايا بطول 210 مم مقسمة بتقنية الثلاثة أجزاء عالية الكثافة، وتمتاز بقدرة إنتاجية مرتفعة للطاقة وموثوقية عالية وكفاءة كبيرة وقدرة كبيرة على توليد الطاقة.

ويتوافق التصميم المثالي للوحدات من سلسلة «فيرتكس» مع الوحدات السائدة حالياً بقدرة 400-450 واط من حيث المقاومة الحرارية وأداء الحمل، وصممت بحيث يمكن للمرافق التي تستخدم هذه السلسلة توصيلها بسلاسة مع الأنظمة الكهروضوئية السائدة حالياً بما في ذلك حلول التتبع.

وقال جيمينيز أنطونيو، رئيس أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا في ترينا سولار: «إننا متحمسون لتقديم المشاريع الكهروضوئية الموزعة باستخدام وحدات من السلسلة فيرتكس، وهي سلسلة مصممة لتلبية الطلب الملحِّ على الوحدات القادرة على تقديم الطاقة والكفاءة والموثوقية اللازمة في الشرق الأوسط. ومع فيرتكس اتخذت ترينا سولار خطوات مهمة نحو زيادة القيمة المنتظرة من العملاء إلى أقصى حد ووضع معيار جديد للطاقة الفائقة من الوحدات».