«التزام» تنفذ نظاماً ذكياً لتخطيط الموارد المؤسسية

المصدر: دبي - البيان

أكدت مجموعة «التزام لإدارة الأصول»، إحدى الشركات المتخصصة في إدارة الأصول بالإمارات، تنفيذها للنظام الذكي لإدارة الموارد المؤسسية بهدف تبسيط وإحداث التحوّل في العمليات المساندة الرئيسية للمجموعة ومن ضمنها مهام أقسام المالية والموارد البشرية والمشتريات، بما يواكب متغيرات الاقتصاد الرقمي.

يشكل هذا النظام جزءاً من استثمار بقيمة 5 ملايين دولار للتطوير التقني، في خطوة ستزود «مجموعة التزام» بنظام متطور يعزز أتمتة العمليات ويزيد مرونتها وقدرتها وإنتاجيتها، ويتيح إجراء تحاليل للأعمال أثناء تنفيذها وبتكلفة أقل.

وستتيح هذه المبادرة للمجموعة الاستفادة من إمكانات هذه المنصة المتقدمة لتنفيذ العمليات بكل سلاسة وتسهيل نمو الأعمال من خلال تحليل البيانات بفعالية بالتزامن مع تنفيذ العمليات وذلك من خلال أداة التحليل عالية الأداء (HANA) المركَّبة ضمن المنصة. كما تقوم هذه المنصة بإعداد الشركات للتطورات المُستقبلية وتهيئتها للتكامل مع أنظمة «انترنت الأشياء» و«بلوك تشين» والذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي. وتغطي حزمة برمجيات النظام الذكي لإدارة الموارد المؤسسية (SAP S/4HANA) جميع العمليات المساندة لمجموعة «التزام» بما فيها «عمليات استلام ومعالجة طلبات العملاء» و«العمليات من الشراء إلى الدفع» و«تخطيط المنتجات واستكمال إنتاجها» و«طلب الخدمات وتنفيذها» وغير ذلك من العمليات الرئيسية.

وقال كريس روبرتس، الرئيس التنفيذي(لمجموعة التزام لإدارة الأصول): ستبقى المجموعة حريصةً على ريادة التحوّل الرقمي في كافة مجالات العمليات لتعزيز الكفاءة والفعالية. وقد أصبح تبني التقنيات المتطوّرة أمراً في غاية الأهمية لتحقيق الاستفادة الكاملة من التحوّل الرقمي. وستواصل المجموعة تنفيذ مبادرات نوعية لتبقى في الريادة من خلال تسخير وتبني أحدث التقنيات الصناعية لتحسين العمليات وتسريع وتيرتها وزيادة رضا العملاء. وتعدُ التكنولوجيا إحدى الركائز الست الرئيسية لثقافة المجموعة المسماة «غات وانكي».

وأضاف روبرتس: نتطلعُ قُدماً لحصد ثمار استخدام هذا النظام التكنولوجي المتطوّر على صعيد تعزيز الخدمات التي نوفرها لعملائنا بما فيها عمليات البيع والتطبيقات التحليلية. كما أننا وإضافة إلى تعزيز وإثراء تجربة العملاء وزيادة إنتاجيتهم، فإن هذا النظام المتطور، سيساعدنا على اتخاذ أفضل القرارات من خلال معالجته للبيانات بفعالية كبيرة وسرعة فائقة، فضلاً عن تنظيم عملية العمل عن بعد، ما يشكل خطوة هامة وفعالة في ظل التحديات التي يعيشها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا.

من جهته، قال منصور خان، مدير المجموعة لتكنولوجيا المعلومات لدى (شركة طموح لخدمات الأعمال المتكاملة): في عصر التحوّل الرقمي، يستطيع نظام (S/4HANA) إحداث التحول في العمليات المتكاملة للشركات التي تقدم الخدمات للعملاء وذلك من خلال تفعيل الحلول الرقمية لإدارة الموارد المؤسسية. وسيتيح هذا النظام لمجموعة «التزام» الاستجابة لطلبات العملاء الجُدُد بشكلٍ أسرع وتطوير خارطة طريق رقمية فعالة.

خدمات

«طموح لخدمات الأعمال المتكاملة» شركة تابعة لمجموعة «التزام» تزاول أعمالها في الإمارات ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد قامتْ الشركة بتزويد عددٍ من شركات المجموعة بالنظام المذكور. وتقدم الشركة لعملائها مجموعةً متكاملة من الخدمات التخصصية في مجال الأعمال والتي تركز على أتمتة النُظُم وزيادة فعالية العمليات، الأمر الذي يتيح للشركات زيادة معدلات رضا وسعادة عملائها.