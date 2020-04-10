فعاليات اقتصادية في عجمان : الحوافز الاقتصادية لاستدامة الاعمال ومواجهة المتغيرات العالمية

المصدر: عجمان : اسامة احمد

أجمعت فعاليات اقتصادية في عجمان على أهمية الحوافز الاقتصادية التي وجّه بها سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، بـدعم كل من قطاعات التجارة الخارجية، الجمركي ،السياحي والعقاري والمنشآت الاقتصادية في الإمارة، لافتين لأهمية المبادرات في استدامة الاعمال والمشاريع وتعزيز مسيرة القطاع الخاص في ظل المتغيرات العالمية من آثار تداعيات فيروس "كورنا" على الانشطة الاقتصادية.

كما تم مطالبة الشركات العقارية وملاك العقارات بمنح المستأجرين إعفاء لمدة لا تقل عن 3 اشهر وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة والمساهمة في دعم أصحاب الدخل المحدود واستقرار المجتمع .

وأشاروا إلى أن الحوافز هي بمثابة رسالة من الحكومة تؤكد الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية ومواجهة التحديات في ظل الازمة الصحية العالمية واتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة الازمة.



استدامة الاعمال

أكد عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان رئيس اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية في عجمان، أن حجم وتنوع الحزم والتسهيلات الاقتصادية التي تطلقها إمارة عجمان بتوجيهات من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، إلى القطاع الاقتصادي من شأنها ان تحد من الآثار المترتبة للوضع الراهن وتصب في استدامة مؤسسات القطاع الخاص والسياحي، كما تعد رسالة طمأنينة لرجال الاعمال والمستثمرين في القدرة على مواجهة المتغيرات التي يشهدها العالم.

وذكر ان توجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان بإطلاق الحزمة الثانية من المحفزات الاقتصادية والموجهة لدعم قطاع التجارة الخارجية والقطاع الجمركي والسياحي والعقاري والمنشآت الاقتصادية في الإمارة، تؤكد ان القيادة الرشيدة تقف إلى جانب مجتمع الاعمال وتتابع عن كثب احتياجاته لضمان استمرارية العمل في ظل تلك الظروف الطارئة، الأمر الذي يخفف الأعباء على مجتمع الاعمال و يُمكن مؤسسات القطاع الخاص من تجاوز المرحلة الراهنة.

لفت الى جودة البنية الرقمية والالكترونية في دولة الامارات والتي برهنت قدرة كافة المؤسسات الاتحادية والمحلية للعمل عن بعد وضمان استمرارية الاعمال ليتجلى للجميع أن قيادتنا الرشيدة بتوجيهاتها ومتابعتها للتحول الالكتروني والذكي كانت سباقة في استشراف المستقبل، كما تؤكد حكومة عجمان جاهزيتها لتقديم خدماتها الحكومية عن بعد من خلال المواقع والتطبيقات الخاصة بها.



بيئة الاستثمار

ومن جانبه توجه علي عيسى النعيمي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان بالشكر الجزيل إلى سمو الشيخ عمّار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، على توجيهات سموه السديدة بإطلاق حزمة المحفّزات الاستثمارية الجديدة، والتي تنم على متابعة سموه الحثيثة للأوضاع الراهنة وحرصه الكبير على خلق بيئة استثمارية واقتصادية تُحقق سعادة المجتمع في إمارة عجمان، مشيرا الى إن من شأن هذه القرارات أن تدعم حركة الأعمال في الإمارة بما يدفع عجلة النمو الاقتصادي، لافتا الى ان المبادرات تؤكد الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة في تعزيز الاستقرار وما يترتب على ذلك من تأثيرات إيجابية مُباشرة على الاقتصاد والقطاعات المرتبطة به، وتخفيف الضغط الواقع عليه، الامر الذي ينعكس على مستوى المعيشة ومعدل الرفاه الاقتصادي والاجتماعي.

إعفاء المستأجرين

ومن جانبه أشاد رجل الاعمال عبدالله سعيد النعيمي ، بالحوافز الاقتصادية التي اطلقها سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي ، موكدا بان هذا الامر سيسهم في تخفيف اثر الازمة الصحية العالمية على القطاعات الاقتصادية ويساعد حركة التجارة الخارجية ويسهم في استقرار القطاع السياحي ، لافتا بان مجتمع الاعمال استقبل الحوافز الجديدة بالترحيب .

وطالب بمزيد من المبادرات الحكومية التي تعزز مسيرة التنمية الاقتصادية في الامارة ، كما طالب الشركات العقارية الكبري في الامارة وملاك العقارات بمنح المستأجرين في القطاع السكني اعفاء لمدة 3 اشهر من اجل تعزيز الاستقرار للمجتمع ودعم اصحاب الدخل المحدود في ظل الظروف الراهنة وتداعيات ازمة الصحة العالمية على الانشطة الاقتصادية.