اقتصادية دبي : 16818 منشأة تلبي متطلبات كافة المستهلكين الغذائية

المصدر: دبي – بشار باغ

أكدت اقتصادية دبي أن قطاع الأغذية في الإمارة يتمتع بالقدرة على تلبية كافة المتطلبات الغذائية للمستهلكين، حيث يعمل في القطاع 16818 منشأة تجارية وصناعية ومنافذ للبيع في التجزئة توفر مجموعة واسعة ومتنوعة من الأطعمة والسلع الغذائية ومن مصادر محلية وعالمية متعددة.

وأظهرت بيانات اقتصادية دبي أن عدد البقالات والمتاجر الاستهلاكية في الإمارة يصل إلى 1934 متجر، كما يوجد 1047 متجر من التعاونيات والمجمعات الاستهلاكية، بالإضافة إلى 8691 مطعماً ومقهى. فيا تعمل 4323 منشأة في تجارة المواد الغذائية بما يشمل اللحوم والدواجن والأسماك وغلال الحبوب والبقوليات، بالإضافة إلى 823 منشأة متخصصة في الصناعات الغذائية.

وتوضح بيانات اقتصادية دبي أن قطاع الأغذية يتميز بقاعدة واسعة ومتنوعة من المنشآت ومنافذ البيع التي تضمن استمرار تدفق المواد الغذائية الأساسية مع توزعها بشكل شامل في مختلف مناطق الإمارة.