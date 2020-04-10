«عُمان للتأمين» تتيح الوصول إلى الأطباء

المصدر: دبي- البيان

أطلقت شركة عُمان للتأمين، خدمة لمساعدة أعضائها في الوصول إلى الأطباء ومتخصصي الرعاية الصحية والصيادلة من المنزل، إدراكاً منها لمدى الصعوبة التي يواجهها عملاء الرعاية الصحية، في ظل فترة حظر التجوال الحالية، ويمكن للعديد من أعضاء شركة عُمان للتأمين، الاطمئنان على صحتهم الآن، عبر تطبيق الهاتف الذكي، أو عن طريق الاتصال بالطبيب مباشرةً، وذلك بالشراكة مع تطبيق «ترو دوك 24× 7»، حيث سيتسنى للعديد من عملائها، الوصول إلى الأطباء لمدة 30 يوماً، بدءاً من 6 أبريل 2020، دون أي رسوم. ووقعت شركة عُمان للتأمين، وشركة «ترو دوك 24×7»، اتفاقية شراكة استراتيجية طويلة الأجل، لتيسير حصول أعضائها على أحدث خدمات الرعاية الصحية عن بُعد، وخدمات الرّقابة الطبية عن بُعد، على مدار الساعة.