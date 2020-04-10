نصائح لشراء عقار في دبي عن بُعد

المصدر: دبي- البيان

قال إسماعيل الحمادي، المؤسس والرئيس التنفيذي للرواد للعقارات، إن الشركات العقارية تسعى للاستفادة من الزخم الذي تشهده منصات التواصل الاجتماعي خلال هذه الفترة، من خلال طرح عروض للمشاريع العقارية والوحدات. وأضاف أن كثرة انتشار هذه الإعلانات يتيح فرصة للباحثين عن عقارات في الدولة لاختيار ما يناسبهم ومقارنة ما يتشابه منها كخطوة مبدئية، ومع أن كثرتها قد تضع الباحث في حيرة من أمره، إلا أنها تمثل فرصة جيدة له للاطلاع على كل ما يوفره القطاع من منتجات.

ويقدم الحمادي عدداً من النصائح وخطوات للمستثمرين والباحثين عن شراء وحدة عقارية في دبي أهمها:

- استغلال فترة البقاء في البيت وتصفح جميع المواقع المتاحة بتأنٍ.

- اختيار العقارات المتوافقة مع رغبة الباحث أو تتقارب معها من حيث النوع والمساحة والموقع والسعر.

- الاتصال بالجهات المعلنة للتأكد من موقع العقار والسعر وخطط السداد ويجب التأكد التام من مصداقية الجهة المعلنة ورقم التصريح وشهادة ملكية العقار.

- إذا تم الاختيار والتأكد من ملكية العقار(المطور والمالك)، يتم الاتفاق على موعد لمعاينة المشروع والموقع عندما تسمح الظروف بذلك.

- في حالة الاقتناع التام بإنهاء صفقة الشراء، يطلب الباحث من المطور نسخة من عقد الشراء لدراسته والتأكد من بنوده قبل التوقيع.

- إذا كان العقار المتفق عليه قيد الإنجاز، يجب على الباحث أن يطلب من المطور نسخة من حساب الضمان للمشروع والتأكد من رسوم الخدمات المتوقعة على الوحدة.