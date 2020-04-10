40 مليار درهم مكاسب الأسهم في 5 جلسات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تعززت الأسهم المحلية بالمحفزات الحكومية المستمرة خلال تداولات الأسبوع الماضي وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 40 مليار درهم على الرغم من المخاوف المستمرة من تداعيات «كورونا» وسط عمليات شراء قوية استهدفت أسهم البنوك والعقار والاتصالات القيادية خصوصاً بعد تلاشي أثر انكشافات البنوك على «إن إم سي».

وصعد سوق دبي 6.2%، وهو أكبر صعود أسبوعي منذ فبراير 2016، ليقفل عند 1830 نقطة، بدعم مكاسب قوية لأسهم البنوك والعقار والنقل والاستثمار، فيما ارتفع سوق أبوظبي 9.45%، وهي أكبر وتيرة مكاسب أسبوعية منذ ديسمبر 2009، ليغلق عند 4113.67 نقطة، على وقع ارتفعات أسهم البنوك والإتصالات والإستثمار والطاقة السلع والخدمات.

واستقطبت الأسهم سيولة أسبوعية بنحو 2.09 مليار درهم منها 1.3 مليار في دبي و791 مليون في أبوظبي، وجرى التداول على 1.5 مليار سهم، موزعة بواقع 1.2 مليار في دبي و329.4 مليون في أبوظبي من خلال 34.8 ألف صفقة.

وعلى صعيد الأسهم القيادية، ارتفع في دبي «الإمارات دبي الوطني» 21.74% و«أرامكس» 19.31%، و«سوق دبي المالي» 16.79% و«أرابتك» 12.73% و«إعمار العقارية» 8.72%، و«إعمار للتطوير» 5.58%، و«داماك» 6.74%.

وعمد المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء بدبي بصاف 79.4 مليون درهم.

بينما في أبوظبي صعد «أبوظبي الأول» 21.12% و«اتصالات» 7.24% و«دانة غاز» 6.5% و«إشراق» 12.2% .

واتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء في أبوظبي بصاف 66.7 مليون درهم، فيما اتجه الأجانب نحو التسييل بصاف 66.7 مليوناً.