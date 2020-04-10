ارتفاع أسعار الفائدة لأجل عام وانخفاضها لبقية الآماد

المصدر: أبوظبي - البيان

سجل مؤشر أسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم بين البنوك «الإيبور» لأجل عام أمس أكبر ارتفاعاته خلال أبريل ، بينما شهدت بقية الآجال تراجعاً. وبلغ سعرها لأجل سنة بلغ أمس 145 نقطة أساس (1.45) بزيادة 10 نقطاط أساس وبنسبة 7.4%.

وتراجعت أسعار الفائدة لأجل 6 أشهر من 176 إلى 159 نقطة أساس أمس، كما تراجعت أسعار الفائدة لـ 3 أشهر من 175 إلى 151 نقطة أساس أمس وكذلك أسعار الفائدة لشهر أمس إلى 107 نقاط أساس مقابل 118 الأربعاء الماضي وتراجعت الأسعار لأسبوع من 0.55 إلى 0.52 بينما سجلت الفائدة لليلة واحدة أدني مستوياتها أمس إلى 0.19 .