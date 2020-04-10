مبادرات إغاثة مالية من «رأس الخيمة الوطني»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أعلن بنك رأس الخيمة الوطني مساهمته في مبادرات الإغاثة المالية للأفراد والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات، حيث سيتم تأجيل دفعات الأقساط الشهرية لمدة تصل إلى 3 شهور، فيما يتعلق بقروض السيارات والقروض الشخصية للأفراد العاملين بالشركات أو العاملين على حسابهم الخاص والمتأثرين بجائحة «كورونا» دون أي رسوم. كما سيتم تأجيل الدفعات الشهرية لحاملي بطاقات الائتمان لمدة شهر دون رسوم، وتأجيل دفعات الأقساط الشهرية لمدة تصل إلى 3 شهور على قروض الرهن العقاري للأفراد المأجورين أو العاملين على حسابهم الخاص دون رسوم.

وكذلك التنازل عن رسوم إعداد تطبيق (skiply)، لجميع المدارس الجديدة في الأشهر الثلاثة التالية دون رسوم صيانة سنوية لأول عامين. ويتنازل البنك عن «الرسوم الثابتة لكل معاملة» عند استخدام التطبيق. وبالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، تقرر خفيض سعر الإقراض الرئيس لها، وتقديم تأجيل لمدة تصل إلى 6 شهور، مع التنازل عن الرسوم الشهرية لمنصة (SIMPLIFY) على مدى الأشهر الثلاثة التالية للأعمال التي تقدم خدمات أساسية مثل تسليم الأدوية والبقالة والخدمات الأخرى ذات الصلة. وسيكون حساب «راك ستارتر» دون حد أدنى للرصيد والمخصص لجميع رواد الأعمال والشركات الناشئة.