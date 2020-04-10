97 مليون درهم خسائر صندوق «الإمارات ريت» في 2019

المصدر: دبي - البيان

سجلت مجموعة «إكويتاتيفا» دبي المحدودة، أكبر مدير لصناديق الاستثمار العقاري (ريت) في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ومدير صندوق «الإمارات ريت»، خسارة إجمالية صافية بلغت 26.3 مليون دولار (96.7 مليون درهم) في 2019.

ورغم ذلك، يحرص مدير صندوق «ريت» على الاستجابة المسبقة لأحوال السوق مع التركيز على الكفاءات التشغيلية وعلى تحسين الأصول والحفاظ على المستأجرين. وقد عُوّضت الخسارة الناتجة عن إعادة التقييم جزئياً بفضل عدد من العوامل شملت الزيادة في مداخيل الإيجارات والزيادة في إجمالي الدخل العقاري إضافة إلى انخفاض إجمالي النفقات العقارية والتوقيع على عقود إيجارية جديدة وتجديد عقود إيجارية قائمة وتحسين هوامش التشغيل.

ووقع مدير الصندوق 71 عقداً إيجارياً جديداً اشتمل على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 120 ألف قدم مربعة كما جدّد 93 عقداً إيجارياً غطى أكثر من 155 ألف قدم مربعة وحسّن هوامش التشغيل في الصندوق من 76.1 % في العام المالي 2018 إلى 80.5 % في العام المالي 2019.

وقال سيلفان فيوجو، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إكويتاتيفا»: اعتمدنا عدة مبادرات لحماية أعمالنا والمستأجرين لدينا ولضمان الحفاظ على معايير الصحة والسلامة للموظفين وفي جميع أصولنا. تشمل استخدام التكنولوجيا للعمل عن بُعد والمرونة في ممارسة الأعمال وإعادة توزيع الموارد. وأضاف: نعمل على تقوية عملياتنا لدعم المستأجرين وشركائنا في مجال الأعمال، ومستمرون في توطيد علاقاتنا مع المستأجرين التي أصبحت أقوى مما كانت عليه، كما نواصل العمل عن كثب معهم لكي نطبّق أفضل الإجراءات التي تدعمهم بالشكل المناسب.