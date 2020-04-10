«بينار أرابيا» تتعاون و«تنمية المجتمع بدبي»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت بينار، الشركة المنتجة للأغذية ومنتجات الألبان المصنّفة عالمياً، عن تعاونها مع هيئة تنمية المجتمع في برنامجها الهادف إلى دعم كبار المواطنين والمقيمين في دبي.

وهذا البرنامج يندرج في إطار مبادرة تم تصميمها خصيصاً لتوفير الرعاية وتحسين الظروف الحياتية والمعيشية لكبار المواطنين والمقيمين الذين يعيشون بمفردهم في دبي.

وتلتزم «بينار» بدعم الفئات الاجتماعية الأكثر عرضة للخطر، لاسيما في ظل الظروف الاستثنائية والتحديات المستجدة وغير المسبوقة التي يواجهها العالم. وللمساعدة في تشجيع الجميع على اتباع التوجيهات الحكومية الصادرة مؤخراً، والتي تحث المواطنين على البقاء في المنزل، ستقدم «بينار»، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع الدعم لمبادرتي «نتواصل ونحمي» و«وليف».

وفي إطار هذه المبادرة تم توزيع سلال تحتوي على منتجات الألبان والأجبان وتوصيلها إلى منازل المشاركين في البرنامجين. وقد لاقت هذه اللفتة الإنسانية ترحيباً كبيراً من قبل كبار المواطنين والمقيمين الذين أعربوا عن شكرهم وامتنانهم لتلقي هذه السلال الغذائية، وعبّروا عن فرحتهم بالمنتجات التي سيمكنهم الاستمتاع بتناولها من دون الحاجة إلى مغادرة منازلهم.

وأشاد حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع بدبي، بالدعم الذي قدمته «بينار» لمبادرة «نتواصل ونحمي»، والذي يعكس الدور المتوقع منها كشركة رائدة وفاعلة في مساندة وإنجاح المبادرات المجتمعية والحملات الهادفة إلى حماية الفئات الاجتماعية الأكثر عرضة للخطر. وقال: «تطلق «بينار أرابيا» مبادرات للخدمة المجتمعية باستمرار، وفي ظل الوضع الاستثنائي الراهن، أصبحت الحاجة ملحة لأن تتعاون جميع الكيانات الاجتماعية والشركات الخاصة والأفراد معاً من أجل تخطي هذه الأزمة بأمان وسلام وإيجابية. وأدعو الشركات الأخرى لأن تسير على خطى بينار».