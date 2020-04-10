تسارع أعمال البنية التحتية في ريفييرا

المصدر: دبي- البيان

أعلنت عزيزي للتطوير العقاري، إحراز تقدم سريع في أعمال البنية التحتية لمدينة محمد بن راشد، الوجهة السكنية الأشهر في دبي، والمنطقة التي تضم مشروعها ريفييرا. وتشمل أعمال التطوير: البنية التحتية، أرصفة الطرق، أنظمة الصرف الصحي والمياه، تسوية وتمهيد الأراضي والكثير غيرها.

وفي وقت سابق، أشارت «بروبرتي مونيتور» في تقرير لها أن مدينة محمد بن راشد شهدت خلال العام المنصرم 2019 أعلى حجم من المبيعات للشقق السكنية في دبي، حيث بيعت فيها 3,361 وحدة، لتتفوق بذلك على جميع المناطق الرئيسية الأخرى، ما يجعل منها الوجهة السكنية الأعلى طلباً في المدينة.

ويعدّ ريفييرا مشروعًا عصرياً يحمل مواصفات الوجهات المائية، ويقع في قلب مدينة محمد بن راشد، ويضم وفق مخططاته 71 مبنى متوسط الارتفاع، توفر مجتمعة ما يقرب من 16,000 وحدة سكنية.