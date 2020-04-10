تقديم حلول التعلّم الدقيق بالذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة أڤيڤا، المتخصصة في البرمجيات الهندسية والصناعية، عقد شراكة استراتيجية مع أكسونيفاي – وهي شركة لحلول البرمجيات كخدمة ومجال التعليم الدقيق، وذلك لتقديم التعليم التكيّفي الدقيق والمدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن حلول أڤيڤا للتعلم الموحد.

وتعمل أڤيڤا على تصميم وتطوير وتنفيذ التعلم التجريبي ولديها خبرات دقيقة في المحاكاة وفي الواقع الافتراضي والمعزّز والتعلم المؤسسي المختلط بفضل معرفة عميقة في مجال العمليات التشغيلية. أما أكسونيفاي فتقدم حلولاً للتعلم تناسب الموظفين الذين يتواصلون مع العملاء. وتتسم تجربة التعلم بكونها تحمل طابعاً شخصياً ومصممة لضمان بقاء المعلومات فائقة الأهمية. كما أن الموظفين يقبلون عليها باهتمام، حيث يسجل 83% من المستخدمين دخولهم مرتين إلى 3 مرات أسبوعياً، ما يعني تغيراً ملموساً في السلوك يسهم في تعزيز نتائج الأعمال.