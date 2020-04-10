نمو كبير للتسوّق عبر «أومني تشاينل» للقنوات المتعددة بسبب «كورونا»

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

قال أرفيند أغراوال، الرئيس التنفيذي لمجموعة جمبو إن انتشار فيروس «كورونا» يمهد لانتشار واقع جديد من التعامل في قطاع التجزئة ويؤدي إلى نمو نظام «أومني تشاينل» متعدد القنوات الذي يمزج بين التسوق عبر الإنترنت والتسوق التقليدي بشكل كبير ويختصر المدة اللازمة لبقاء العملاء في المتاجر.

واستبعد أغراوال في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» أن تؤدي أزمة «كورونا» إلى تغّير عادات الشراء من المتاجر التقليدية إلى الإنترنت كلياً في الإمارات خاصة الأسر والأفراد يفضلون الذهاب إلى مراكز التسوق ليس فقط للتسوق بل أيضاً لقضاء وقت اجتماعي ترفيهي ممتع.

وقال: «أدى الواقع الجديد للأعمال الافتراضية الناجم عن «كورونا» والحاجة إلى التباعد الاجتماعي كإجراء احترازي، إلى توسيع الفجوة بين الشركات القادرة على الاندماج كلياً مع العالم الرقمي وغيرها من الشركات التي تتطلب، بحكم طبيعة عملها، مساحة معينة من التواصل المادي مع العملاء مثل قطاع الضيافة والترفيه ومحلات البقالة وقطاع التجزئة التقليدي. وهذا يؤدي إلى نمو نظام «أومني تشاينل»عبر الهواتف والحواسيب والتابلت حيث يمكن للعملاء بدء رحلة التسوق عبر الإنترنت وإنهاؤها في المتجر أو العكس».

وتوقع أغراوال أن يقوم روّاد التجزئة بإنشاء مراكز اتصال مع العملاء قائمة على التقنية السحابية باستخدام مكالمات صوتية أو خدمة دردشة للتعامل مع الطلبات المتزايدة من قبل العملاء وبدون عقد لقاءات شخصية، مشيراً إلى أن تقنية الدفع الذاتي باستخدام الدفع اللاتلامسي تعزّز حلول التباعد الاجتماعي أو الجسدي ضمن الإجراءات الاحترازية.