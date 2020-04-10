هيئة دبي للطيران المدني تعزّز التدابير الوقائية

المصدر: دبي - البيان

ساهمت هيئة دبي للطيران المدني بفاعلية في تعزيز سلسة التدابير الوقائية والاحترازية التي تتبعها حكومة دبي حرصاً على سلامة وصحة المجتمع، وتفاعلاً مع التطورات العالمية وضمان استمرارية الأعمال خلال الطوارئ والأزمات والكوارث، بدأت الهيئة بتفعيل نظام العمل عن بُعد للموظفين. وتم توفير كافة الموارد التقنية اللازمة لموظفي الهيئة لضمان التنفيذ الفعال للعمل عن بُعد، لإسعاد المتعاملين.

وقال محمد عبدالله أهلي، مدير عام هيئة دبي للطيران المدني، إن الهيئة أعلنت في موقعها الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي ولجميع المتعاملين عن تفعيل نظام العمل عن بُعد للموظفين ودعتهم إلى الاستمرار في إنجاز معاملاتهم عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، علما بأن جميع خدمات الهيئة إلكترونية 100 %.

وأضاف: تحفيزاً للمتعاملين وضمان الاستمرارية في أداء العمل وتقديم جميع الخدمات المطلوبة، فإن الهيئة تقدم قنوات تواصل تعمل 24 ساعة لخدمة المتعاملين وإرشادهم من خلال الرقم المجاني 8003222، والمحادثة الفورية بموقع الهيئة الإلكتروني.