5 وجهات جديدة في شبكة «الاتحاد للشحن»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «الاتحاد للشحن» عن إضافة خمس وجهات إلى لائحة الوجهات التي تشغل إليها رحلات خاصة باستخدام طائرات بوينغ 787-10 خالية من الركاب والمكملة لأسطولها الحالي المكون من طائرات بوينغ 777F وزيادة سعة الشحن للمواد الأساسية إلى دولة الإمارات، وتعزيز الوصل بين الأسواق العالمية في الشرق والغرب.

وستطلق الاتحاد للشحن رحلات إضافية باستخدام طائرات من طراز بوينغ 777 و787 خالية من الركاب بين أبوظبي وكل من ملبورن، شيناي، كيرالا، كراتشي وأمستردام، إلى جانب الرحلات المتوفرة حالياً إلى سيؤول، بكين، بانكوك، سنغافورة، مانيلا، جاكارتا، دلهي، بنغالور والرياض.

وقال عبدالله محمد شديد، المدير الإداري لعمليات الشحن والخدمات اللوجيستية في مجموعة الاتحاد للطيران: تطبيقاً لإرشادات حكومتنا الرشيدة في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين في الدولة، يسرّنا أن نلعب دوراً أساسياً في نقل المواد الحيوية إلى دولة الإمارات، في ظل الأوضاع الراهنة. كما أننا نعمل على دعم المتطلبات الدولية للشحن مع نقل شحنات كبيرة من البضائع بين الدول.