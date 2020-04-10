«الإمارات للشحن» توسّع خطوط نقل السلع

المصدر: دبي - البيان

أكدت «الإمارات للشحن الجوي» مجدداً التزامها بتسهيل نقل المنتجات الغذائية والإمدادات الطبية والسلع الأساسية الأخرى إلى الأسواق العالمية في ظل تفشي وباء كوفيد-19، حيث اتخذت سلسلة من التدابير، بما في ذلك زيادة أعداد رحلات الشحن لربط مزيد من الوجهات العالمية. وتشغل الناقلة حالياً رحلات إلى 51 وجهة حول العالم، وتخدم حالياً 19 وجهة منها بطائرات الشحن البوينغ 777F التي توفر طاقة تزيد على 100 طن في كل رحلة، و38 وجهة بطائرات الركاب البوينغ 777-التي تصل طاقتها إلى 50 طناً. (قائمة كاملة بمواعيد وجدول الرحلات على موقع الإمارات للشحن الجوي).

وقال نبيل سلطان، نائب رئيس أول دائرة الشحن في طيران الإمارات: لا يزال الشحن الجوي الوسيلة الأسرع لنقل الإمدادات الأساسية للدول الأكثر حاجة إليها، وتعزز شبكة وجهاتنا الموسعة خطوط التواصل بين مختلف الوجهات العالمية. لقد قمنا بتكييف عملياتنا خلال الأسبوعين الماضيين لنقل المنتجات في عنابر الشحن لطائرات الركاب. كما وسعت الإمارات للشحن الجوي شبكة وجهاتها التي تخدمها برحلات يومية، وتشمل الوجهات التي تخدمها رحلات شحن بطائرات الركاب بانكوك والدار البيضاء وجوهانسبرغ وسنغافورة وتايبيه.

وشغلت الإمارات للشحن الجوي خلال الأسبوع المنتهي في 4 أبريل 2020، ما يزيد على 160 رحلة بطائرات الشحن البوينج 777F و90 رحلة بطائرات الركاب. كما شغلت خلال الأسبوع الذي تلاه، 160 رحلة شحن على طائرات الركاب فقط.

ونقلت الإمارات للشحن الجوي جميع عمليات مناولة الشحنات في دبي إلى مطار دبي الدولي، وذلك بهدف ضمان سلاسة سير العمليات وخفض التكاليف في ظل الظروف العالمية سريعة التغير.

وبالإضافة إلى الرحلات المنتظمة، شغلت الإمارات للشحن الجوي رحلات تشارتر على طائرات الشحن والركاب. وزاد عدد رحلات التشارتر التي شغلتها الناقلة منذ بداية شهر أبريل على 30 رحلة ربطت أكثر من 20 وجهة عالمية. ونقلت على هذه الرحلات إمدادات طبية بما في ذلك أقنعة الوجه والأقنعة الواقية ومعقمات اليدين ومعدات المستشفيات بالإضافة إلى الأدوية والمواد الخام وقطع الغيار.

وشملت أبرز الشحنات التي نقلتها الإمارات للشحن الجوي على رحلات تشارتر خلال الفترة من 7- 9 أبريل عدداً من المنتجات منها 100 طن من أقنعة الوجه والمستلزمات الوقائية الأخرى من جوانزو إلى دبي، و100 طن من الإمدادات الطبية شملت أقنعة الوجه والمستلزمات الوقائية الأخرى من شنغهاي إلى مومباي.

وتوظف الإمارات للشحن الجوي فريقاً حيوياً وسريع الاستجابة لتنظيم رحلات التشارتر. وتمكن الفريق في بعض الحالات من تنظيم رحلات شحن في غضون 24 ساعة من تلقي الطلب لرحلة تشارتر. ويعمل فريق الإمارات للشحن الجوي على مدار الساعة لضمان النقل الآمن والفعال للشحنات على الرغم من الظروف الحالية.