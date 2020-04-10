«فلاي دبي » تدعم رحلات العودة إلى الوطن

المصدر: دبي - البيان

أكدت «فلاي دبي»، دعمها المستمر للحكومات والسلطات المختصة وعبر شبكتها المتنامية من خلال جهودها ومساعدتهم على اتخاذ الترتيبات اللازمة لمواطنيهم للعودة إلى ديارهم. وفي هذا الصدد قامت الناقلة بتشغيل 23 رحلة عودة إلى الوطن تقل أكثر من 2800 مسافر من الإمارات خلال الفترة ما بين 19 مارس و8 أبريل 2020. وتم تشغيل رحلات العودة إلى كل من أفغانستان وكرواتيا ومصر وإيران وروسيا والسودان وأرض الصومال وتايلاند، وبموافقة الهيئة العامة للطيران المدني وسلطات الطيران المدني في الدول المعنية ووزارات الخارجية.

ونقلت هذه الرحلات انطلاقاً من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي فقط المسافرين إلى الخارج من الإمارات، بينما يسمح للمواطنين الإماراتيين بالسفر على رحلات العودة. وقامت «فلاي دبي» أيضاً مع هذه الرحلات بشحن البضائع الأساسية في عنبر الشحن للطائرة وفي الاتجاهين، وبهدف دعم التجارة ونقل الإمدادات الطبية عبر شبكتها خلال هذه الأوقات غير المسبوقة.

وقال حمد عبيدالله، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي: «ندرك حجم التحديات التي نواجهها جميعاً في التعامل مع هذا الوباء وتأثيره ليس فقط على صناعتنا ولكن على حياتنا ككل. لقد اخترنا أن نظل مركزين على كيفية المساهمة في تخفيف الضغط، وتمكين حركة السلع الأساسية إلى حيث تكون هناك حاجة إليها وإعادة الناس إلى أوطانهم حيثما أمكن ذلك. ملتزمون بدعم طلبات الحكومات لتشغيل رحلات الإعادة لمواطنيها ونتطلع إلى استئناف عملياتنا عندما يحين الوقت المناسب، ونعمل عن كثب مع السلطات. تبقى سلامة مسافرينا وجميع أفراد عائلة فلاي دبي على رأس أولوياتنا دائماً». وستشغل «فلاي دبي» ما يصل إلى 10 رحلات عودة أخرى خلال الأسبوع القادم، وستواصل التنسيق بشكل وثيق مع السلطات لإعادة المواطنين الإماراتيين مجاناً. وتتبع الناقلة التوجيهات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية المحلية، وتتبنى عمليات تنظيف وتطهير عميقة شاملة لجميع طائراتها.