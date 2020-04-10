تحركات سريعة لمطارات دبي لتسهيل زيادة الشحن

المصدر: دبي - البيان

تحركت مطارات دبي بسرعة لتسهيل زيادة عدد عمليات الشحن الحاصلة في حجم المنتجات سريعة التلف والأدوية، حيث تعمل إدارة عمليات الشحن والخدمات اللوجستية مع مشغلي الشحن وشركاء الخدمة للحفاظ على سلاسل التوريد في دبي والإمارات خلال هذه الأوقات الصعبة.

فخلال مارس الماضي، ارتفع حجم الفواكه والخضروات التي تم تداولها في مطار دبي الدولي 88.5 % بحجم 18,164 طناً على أساس سنوي، في حين سجل حجم المستحضرات الصيدلانية زيادة بنسبة 49.4 % بحجم 12,500 طن مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة الطلب العالمي على الإمدادات والمعدات الطبية نتيجة لتفشي فيروس «كورونا»، كما نما حجم منتجات اللحوم بنسبة 17.8 % إلى 8050 طناً خلال الشهر.

وقال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي: تحركنا بسرعة لتسهيل عملية استبدال سعة الشحن التي يتم توفيرها عادة في مخازن الشحن السفلية لطائرات الركاب من خلال تجهيز عدد من طائرات الشحن المخصصة للحفاظ على إمدادات الغذاء والتوريدات والمعدات المتدفقة إلى الإمارات خلال الأزمة.

وتحركت الخطوط الجوية بسرعة لحشد رحلات الشحن بين دبي والمدن الأخرى في جميع أنحاء العالم. حيث قامت الإمارات للشحن بنقل عمليات الشحن الخاصة بها بشكل مؤقت من مطار آل مكتوم الدولي إلى مطار دبي الدولي، لبدء عملياتها بطائرة بوينغ 777.