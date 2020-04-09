الإمارات للشحن الجوي توسع شبكة خطوطها وعملياتها لنقل السلع الأساسية

أكدت الإمارات للشحن الجوي مجدداً التزامها بتسهيل نقل المنتجات الغذائية والإمدادات الطبية والسلع الأساسية الأخرى إلى الأسواق العالمية في ظل تفشي وباء كوفيد-19، حيث اتخذت سلسلة من التدابير، بما في ذلك زيادة أعداد رحلات الشحن لربط مزيد من الوجهات العالمية. وتشغل الناقلة حالياً رحلات إلى 51 وجهة حول العالم، وتخدم حالياً 19 وجهة منها بطائرات الشحن البوينج 777F التي توفر طاقة تزيد على 100 طن في كل رحلة، و 38 وجهة بطائرات الركاب البوينج 777-التي تصل طاقتها إلى 50 طناً. (قائمة كاملة بمواعيد وجدول الرحلات على موقع الإمارات للشحن الجوي).

وقال نبيل سلطان، نائب رئيس أول دائرة الشحن في طيران الإمارات: "لا يزال الشحن الجوي الوسيلة الأسرع لنقل الإمدادات الأساسية للدول الأكثر حاجة إليها، وتعزز شبكة وجهاتنا الموسعة خطوط التواصل بين مختلف الوجهات العالمية. لقد قمنا بتكييف عملياتنا خلال الأسبوعين الماضيين لنقل المنتجات في عنابر الشحن لطائرات الركاب. كما وسعت الإمارات للشحن الجوي شبكة وجهاتها التي تخدمها برحلات يومية، وتشمل الوجهات التي تخدمها رحلات شحن بطائرات الركاب بانكوك والدار البيضاء وجوهانسبرغ وسنغافورة وتايبيه".

وشغلت الإمارات للشحن الجوي خلال الأسبوع المنتهي في 4 أبريل 2020، ما يزيد على 160 رحلة بطائرات الشحن البوينج 777F و90 رحلة بطائرات الركاب. كما شغلت خلال الأسبوع الذي تلاه، 160 رحلة شحن على طائرات الركاب فقط.

ونقلت الإمارات للشحن الجوي جميع عمليات مناولة الشحنات في دبي إلى مطار دبي الدولي، وذلك بهدف ضمان سلاسة سير العمليات وخفض التكاليف في ظل الظروف العالمية سريعة التغير. شاهد فيديو يسلط الضوء على التغيير في مقر عمليات الناقلة.

عمليات التشارتر

بالإضافة إلى الرحلات المنتظمة، شغلت الإمارات للشحن الجوي رحلات تشارتر على طائرات الشحن والركاب. وزاد عدد رحلات التشارتر التي شغلتها الناقلة منذ بداية شهر أبريل على 30 رحلة ربطت أكثر من 20 وجهة عالمية. ونقلت على هذه الرحلات إمدادات طبية بما في ذلك أقنعة الوجه والأقنعة الواقية ومعقمات اليدين ومعدات المستشفيات بالإضافة إلى الأدوية والمواد الخام وقطع الغيار.

وشملت أبرز الشحنات التي نقلتها الإمارات للشحن الجوي على رحلات تشارتر خلال الفترة من 7- 9 أبريل المنتجات التالية:

•100 طن من أقنعة الوجه والمستلزمات الوقائية الأخرى من جوانزو إلى دبي في 7 أبريل. وشكلت هذه الرحلة واحدة من عدة رحلات أخرى لنقل الإمدادات الطبية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

•100 طن من الإمدادات الطبية شملت أقنعة الوجه والمستلزمات الوقائية الأخرى من شنغهاي إلى مومباي في 8 أبريل . ونقلت الشحنة إحدى طائرات الإمارات البوينج 777 المخصصة للشحن.

•100 طن من المستلزمات الوقائية من شنغهاي إلى دبي على طائرة شحن 777 بتاريخ 8 أبريل . وسوف تنقل هذه الإمدادات إلى بوخارست يومي 10 و11 أبريل (نيسان) على أربع رحلات منفصلة بطائرات ركاب من طراز بوينج 777.

•ما يزيد على سبعة أطنان من الإمدادات الطبية إلى لوس أنجلوس في 8 أبريل (نيسان) على طائرة ركاب من طراز بوينج 777. وكانت هذه أول رحلة شحن إلى أميركا الشمالية تشغلها الإمارات للشحن الجوي باستخدام طائرة ركاب.

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تنقل الإمارات للشحن الجوي مليون طقم فحص "كوفيد-19" إلى ساو باولو اليوم (الخميس 9 أبريل). وكانت نقلت 500 ألف طقم إلى ساو باولو في 30 مارس .

وتوظف الإمارات للشحن الجوي فريقاً حيوياً وسريع الاستجابة لتنظيم رحلات التشارتر. وتمكن الفريق في بعض الحالات من تنظيم رحلات شحن في غضون 24 ساعة من تلقي الطلب لرحلة تشارتر.

جهود فرق الإمارات للشحن الجوي العالمي

يعمل فريق الإمارات للشحن الجوي في مقر الناقلة الرئيس بدبي وحول العالم على مدار الساعة لضمان النقل الآمن والفعال للشحنات على الرغم من الظروف الحالية.

وقال نبيل سلطان: "يلتزم فريق عملنا، في ظل هذه الظروف الحرجة، بضمان نقل الأدوية والمعدات الطبية والمواد الغذائية والسلع الضرورية الأخرى للأفراد والشركات في جميع أنحاء العالم وذلك دون أي مساومة على مستويات الخدمة العالية التي تميز الإمارات للشحن الجوي. ونحن نقدر الجهود المستمرة التي يبذلها فريقنا ومساهمتهم في نجاح عملياتنا".

وتعين على عدد من محطات الإمارات للشحن الجوي مثل هونج كونج وأمستردام إدارة عمليات الشحن المتزايدة. وقام فريق هونج كونج بإدارة ما يزيد على 30 رحلة شحن أسبوعياً في حين وصل إلى أمستردام أكثر من 16 رحلة شحن أسبوعياً.

وتمكن فريق الإمارات للشحن الجوي في كراتشي من كسر الرقم القياسي العالمي لأكبر حجم شحنة تم تحميلها في عنابر الشحن السفلية على طائرة ركاب من طراز بوينج 777-300ER. وقد ساعد الفريق في نقل نحو 62 طناً من المواد الغذائية بما في ذلك الخضار والأسماك واللحوم على رحلة واحدة متجهة إلى دبي.

نقل الإمدادات الغذائية الطبية إلى دولة الإمارات

نقلت الإمارات للشحن الجوي، بفضل شبكة وجهاتها العالمية، ما يزيد على 33 ألف طن من المنتجات سريعة العطب و1700 طن من الأدوية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة منذ مطلع العام الحالي. وجاءت المواد الغذائية من عدة أسواق، بما فيها أستراليا والهند وكينيا وباكستان.

وأكد نبيل سلطان إلتزام الإمارات للشحن الجوي توفير المواد الغذائية والطبية والإمداد المستمر لها في الدولة. وقال: "تغطي شبكتنا حالياً ما يزيد على 50 وجهة عالمية، ما يضمن لنا نقل الإمدادات الغذائية والطبية باستمرار من جميع أنحاء العالم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة".

وعلى الصعيد العالمي، نقلت الإمارات للشحن الجوي ما يزيد على 93 ألف طن من المنتجات سريعة العطب وأكثر من 20 ألف طن من الأدوية. كما نقلت ما يزيد على 3000 طن من الإمدادات الطبية لمكافحة انتشار وباء كوفيد-19 عبر العالم.