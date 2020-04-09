عمومية أسواق عجمان التعاونية توزع أرباحاً نقدية بنسبة 10%

المصدر: عجمان - البيان

أقرت الجمعية العمومية لجمعية أسواق عجمان التعاونية، توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% إضافة إلى توزيع نسبة 11 % على مشتريات المساهمين، وذلك عن أعمالها للسنة المالية 2019، جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العادي الحادي عشر والذي عقد باستخدام تقنية الحضور والتصويت الإلكتروني عن بعد.

وقال الشيخ محمد بن عبدالله بن سلطان النعيمي رئيس مجلس إدارة جمعية أسواق عجمان التعاونية، إن صافي أرباح الجمعية لعام 2019 بلغ 16 مليوناً و670 ألفاً و172 درهماً، وهي الأرباح الأعلى منذ تأسيس الجمعية، وحققت الجمعية مبيعات بلغت حوالي 200 مليون درهم، وقفز مجموع الأصول الثابتة إلى 195 مليون درهم.

وأكد على الدور الفعال الذي تقوم به جمعية أسواق عجمان التعاونية في خدمة المجتمع وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين والمقيمين في الدولة، وتوفير المنتجات ذات الجودة العالية وبشكل متنوع وبأسعار تنافسية لتلائم متطلبات كافة شرائح المجتمع وتفي بطلبات المتسوقين.