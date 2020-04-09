مطارات دبي تتحرك لدعم الارتفاع في عمليات الشحن أثناء تفشي كورونا

المصدر: دبي - البيان

تحركت مطارات دبي بسرعة لتسهيل زيادة عدد عمليات الشحن الحاصلة في حجم المنتجات سريعة التلف والأدوية، حيث تعمل إدارة عمليات الشحن والخدمات اللوجستية مع مشغلي الشحن وشركاء الخدمة للحفاظ على سلاسل التوريد في دبي والامارات خلال هذه الأوقات الصعبة.

فخلال شهر مارس 2020، ارتفع حجم الفواكه والخضروات التي تم تداولها في مطار دبي الدولي بنسبة 88.5٪ (18,164 طنًا) على أساس سنوي، في حين سجل حجم المستحضرات الصيدلانية زيادة بنسبة 49.4٪ (12,500 طنا) مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة الطلب العالمي على الإمدادات والمعدات الطبية نتيجة لتفشي مرض كورونا المستجد COVID-19 كما نما حجم منتجات اللحوم بنسبة 17.8٪ إلى 8,050 طناً خلال الشهر.

وقال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي: "لقد تحركنا بسرعة لتسهيل عملية استبدال سعة الشحن التي يتم توفيرها عادة في مخازن الشحن السفلية لطائرات الركاب من خلال تجهيز عدد من طائرات الشحن المخصصة للحفاظ على إمدادات الغذاء والتوريدات والمعدات المتدفقة إلى الإمارات العربية المتحدة خلال الأزمة العالمية الحالية غير المسبوقة ".

وتحركت الخطوط الجوية بسرعة لحشد رحلات الشحن بين دبي والمدن الأخرى في جميع أنحاء العالم. حيث قامت الإمارات للشحن بتاريخ 1 أبريل بنقل عمليات الشحن الخاصة بها بشكل مؤقت من مطار آل مكتوم الدولي الى مطار دبي الدولي، لبدء عملياتها بطائرة الشحن الضخمة بوينج 777 التي يبلغ عددها 11 طائرة. كما قامت طيران الإمارات بتكملة أسطول الإمارات للشحن الجوي بإضافة العديد من طائرات الركاب بوينج 777 من أسطولها لزيادة كمية الشحن.

وتعمل 12 شركة طيران حالياً بمتوسط 110 رحلات شحن يومية في مطار دبي الدولي. وكجزء من جهودها لضمان الصحة العامة، تتخذ مطارات دبي تدابير صارمة لضمان التعقيم المكثف للبضائع ومرافق الشحن.