أبوظبي تختبر سوق السندات وتتلقى اكتتابات بـ 44 مليار دولار

المصدر: عواصم ـ وكالات

اختبرت أبوظبي سوق السندات العالمي وخيارات التمويل أمس لبيع سندات بالدولار الأمريكي في ثلاث شرائح بقيمة ستة مليارات دولار. وقالت مصادر مطلعة إنها تلقت طلبات اكتتاب إجمالية قيمتها حوالي 44 مليار دولار للسندات وآجالها خمس سنوات وعشر سنوات و30 عاماً.

وقالت المصادر إن أبوظبي ضيقت السعر الاسترشادي للسندات بمقدار 45 نقطة أساس إلى 220 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لشريحة الخمس سنوات وإلى 240 نقطة أساس فوق نفس السعر القياسي لشريحة العشر سنوات وإلى 4.1 % لسندات الثلاثين عاماً.

وقالت المصادر إن بنك أوف أمريكا سيكيوريتيز وسيتي وبنك أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان وستاندرد تشارترد تدير العملية.