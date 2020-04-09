دبي تُمدد إغلاق مراكز الخدمات الحكومية الخاصة حتى 18 الجاري

المصدر: دبي - البيان

أعلنت اقتصادية دبي، أمس، عن تمديد قرار الإغلاق المؤقت لمراكز الخدمات الحكومية الخاصة، حتى نهاية فترة برنامج التعقيم الوطني في الإمارة، 18 أبريل الجاري. وأكدت على استمرارية تقديم الخدمات الحكومية عبر القنوات الرقمية والذكية بسهولة ويسر. وأوضحت اقتصادية دبي، أن التمديد جاء تماشياً مع التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس «كورونا» (كوفيد-19).

من جانب آخر، وفي إطار التدابير الاحترازية لتحقيق أعلى مستويات الصحة والسلامة للمجتمع، أهابت كل من اقتصادية وبلدية دبي، الجمهور، بالامتناع عن طلب الخدمات المنزلية للصالونات، وخدمات العناية الشخصية، حتى إشعار آخر.