ممر آمن للمفتش الجمركي في دبي

المصدر: دبي – البيان

أطلقت جمارك دبي، ممر المفتش الجمركي الآمن، لمواجهة مخاطر انتشار وباء «كورونا»، ودعم جهود الدولة في مكافحة هذا الفيروس، وللحفاظ على صحة وسلامة ضباط التفتيش، وتعقيمهم في أماكن عملهم، وذلك في إطار جهود الدائرة الوقائية والاحترازية، والمحافظة على سلامة وأمن ضباط التفتيش لديها، فقد اتخذت إدارة الشؤون الإدارية عدداً من الإجراءات الاحترازية الإضافية، التي تنسجم مع قرارات وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والجهات الصحية في الدولة.

ويعمل الجهاز الجديد على مدار 24 ساعة، حيث يتوافر بداخلة كافة المستلزمات الضرورية لإتمام عملية التعقيم بكافة مراحلها، والتي تستغرق دقيقة واحدة، من غسل اليدين – قياس الحرارة – والتعقيم الكامل للجسم، إذ يحتوي على خزان لمادة التعقيم، سعته 20 لتراً من المادة المعقمة، هذا بالإضافة إلى توفير موظف فني 24 ساعة، بنظام الورديات، للاهتمام بنظافة الكابينة وتعقيمها بنفس المادة المستخدمة لتعقيم الكاونترات والكاميرات، ومراقبة استهلاك المادة المعقمة، وتعبئة الخزان عند الحاجة.

وأكدت المهندسة خولة إبراهيم السليس مدير إدارة الشؤون الإدارية، أن جمارك دبي، تضع نصب أعينها حماية صحة وسلامة ضباط التفتيش جميعاً، في كافة مراكزها الجمركية، أثناء تأديتهم لمهام عملهم، وذلك حفاظاً عليهم، وعلى سلامة مجتمع دولة الإمارات، وللحفاظ على منجزات الوطن ومكتسباته، وامتثالاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة، ومواكبة مبادرات الدولة وجهودها في مكافحة فيروس «كورونا»، مشيرةً إلى أن ممر المفتش الجمركي الآمن، سيتم تنفيذه في مركز جبل علي الجمركي، كمرحلة أولية، وسيتم تعميم الممر على كافة المراكز الجمركية في مراحل متتالية لاحقاً.