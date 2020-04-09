«إمباور» تستعد لفصل الصيف

المصدر: دبي - البيان

أكدت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» جاهزية محطاتها لاستقبال فصل الصيف بعدما استكملت بنجاح كل الاستعدادات المطلوبة وبأساليب مستدامة ومسؤولة لعمليات الصيانة والتشغيل. وأوضحت «إمباور» أنه تم الانتهاء من صيانة جميع محطات التبريد التابعة لها لضمان استمرارية وجودة خدمة التبريد أثناء فترة الذروة في أشهر الصيف.

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: يتضاعف استهلاك الطاقة خلال فصل الصيف حيث يذهب نحو 70% من الطاقة الكهربائية على استهلاك تكييف الهواء في المنطقة، وتستخدم «إمباور» أحدث أنظمة تبريد المناطق الموافقة للمعايير الدولية في العمليات التشغيلية؛ بما يدعم رؤية القيادة الرشيدة نحو تطبيق التنمية المستدامة والتي تهدف إلى خفض معدلات استهلاك الكهرباء والمياه بنسبة 30% وجعل دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الأخضر.