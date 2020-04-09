مجمع دبي للاستثمار يُطلق حملة تعقيم

المصدر: دبي- البيان

بدأ مجمع دبي للاستثمار، المجمع الصناعي والتجاري والسكني الفريد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، والمملوك بالكامل لشركة دبي للاستثمار، حملة تعقيم شاملة، تغطي جميع المناطق المشتركة، بالتوازي مع حملة التعقيم التي تقوم بها بلدية دبي، في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وتم تنفيذ الحملة وفق أعلى المعايير الدولية، باستخدام أفضل المنتجات، وتماشياً مع المبادئ التوجيهية التي حددتها بلدية دبي، حيث شملت المناطق المشتركة في المنطقتين الأولى والثانية من مجمع دبي للاستثمار، بما في ذلك المسارات المشتركة ومحطات الحافلات واللافتات وصناديق القمامة والمساحات المحيطة بالمتاجر الكبيرة والمطاعم والحدائق، ومواقف السيارات المشتركة والمدارس، وأماكن العمل والمساكن المشتركة. وقال عمر المسمار مدير عام مجمع دبي للاستثمار: «لقد استحدثنا قنوات بديلة لتقديم الخدمات لعملائنا، للحد من الدخول والخروج للمستأجرين، إلى جانب إطلاق حملات التوعية الأخرى، للتخفيف من تأثير الإجراءات التي يتم اتخاذها. وتهدف مبادرة التعقيم والتطهير، إلى استكمال إجراءات البلدية. ونظراً لحجم وطبيعة الأعمال في المجمع، كان من الضروري اتخاذ تدابير إضافية لضمان المزيد من الحماية، وسنواصل إطلاق المزيد من الحملات خلال الأسابيع المقبلة».

وقامت فرق التعقيم والتطهير المتخصصة، باستخدام آلات الرش لتعقيم الشاحنات والسيارات، كما استعانت بأجهزة تطهير متخصصة، للوصول إلى كافة الطرق والمناطق في المجمع.