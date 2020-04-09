%96 رضا المتدربين عن معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية

المصدر: دبي- البيان

أعلن معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية نتائج استبيان رأي عن مدى رضا المتدربين عن البرامج المصرفية التعليمية والدورات بالمعهد.

وشمل الاستبيان 200 من العاملين في القطاع المصرفي والمالي من فئات وظيفية مختلفة. وأظهرت النتائج أن أكثر من 96% من إجمالي المتدربين والمتدربات أبدوا رضاهم التام عن جودة البرامج التعليمية وآليتها.

وقال جمال الجسمي، مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، إن المعهد عمل على مدار سنوات مع مؤسسات عالمية لتحقيق التحول الرقمي كجامعة أكسفورد وجامعة بانجور وكبرى المؤسسات المالية، ومكنت المتدربين من مهارات التكنولوجية المالية والتعامل مع تقنيات التعلم عن بعد.