«جلفار» متفائلة باستئناف الصادرات إلى السعودية والكويت

المصدر: أبوظبي - البيان

قالت شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، إنها تعتزم خفض رأسمالها بقيمة 503.27 ملايين درهم عن طريق إلغاء عدد من أسهم الشركة، وذلك بهدف إطفاء الخسائر المتراكمة والظاهرة في بيانات العام الماضي، ومن أجل تعزيز الموقف المالي.

وأضافت الشركة، في إفصاح لسوق أبوظبي أمس، أن سبب الخسائر العام الماضي هو التعليق المؤقت على الصادرات إلى السعودية وعمان والكويت، مشيرة إلى اتخاذها خطوات هامة لمعالجة هذه المشكلة، واستئناف التصدير إلى عمان في مارس الماضي، معربة عن تفاؤلها باستئناف التصدير إلى السعودية والكويت قريباً.

وقالت الشركة إنها تعمل أيضا على إعداد خطط ومبادرات جديدة لضمان تحسين الأداء والنتائج على المدى الطويل. وأكدت الشركة أنها تنوي استخدام عائدات صافي حصيلة حقوق الاكتتاب في سداد الالتزامات الحالية وتعزيز ملاءتها المالية، إلى جانب دعم تطور أعمال الشركة وخططها المستقبلية.

يذكر أن الشركة ستقوم بعد خفض رأس المال بإصدار حقوق الاكتتاب لزيادة رأس المال بحد أقصى 500 مليون درهم عن طريق إصدار بحد أقصى 500 مليون سهم جديد بسعر إصدار درهم لكل سهم.