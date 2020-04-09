50 ملياراً صفقات عقارية بدبي منذ بداية العام

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

سجل سوق العقارات في دبي 17578 صفقة بيع وتمويل، بقيمة إجمالية لامست 50 مليار درهم (49.8 ملياراً)، منذ بداية العام الجاري بحسب بيانات رسمية.

وبلغت حصة صفقات البيع من الإجمالي 43% بواقع 21.5 مليار درهم، فيما بلغت حصة صفقات الرهن 57% بواقع 28.3 مليار درهم وفق تحليل «البيان» للبيانات.

وأظهر السوق العقاري في دبي قدرته على مواصلة نشاطه ومرونته العالية في امتصاص تداعيات انتشار فيروس «كورونا»، إذ واصل المستثمرون إبرام صفقات البيع والشراء عبر التطبيقات الذكية والمنصات الإلكترونية الرسمية على خلفية التزامهم بالتوجيهات الحكومية الاحترازية بالتزام المنازل، فيما طبقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي نظام العمل عن بعد، لضمان إنجاز معاملات المتعاملين بنسبة 100%.

وسجل سوق بيع الشقق السكنية والتجارية الجاهزة وقيد الإنجاز 8302 وحدة تجاوزت قيمتها أكثر من 10.7 مليارات، وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق الأعلى بيعاً للشقق بتسجيلها مبيعات بلغت 2.1 مليار، فيما سجل سوق بيع الفلل السكنية 1221 صفقة بيع بقيمة 2.2 مليار، وتصدرت منطقة وادي الصفا 5 قائمة الأعلى بيعاً للفلل بتسجيلها مبيعات بـ584 مليون درهم.

وسجل سوق بيع الأراضي 1095 قطعة أرض متعددة الاستخدامات بقيمة 8.6 مليارات، وكانت الصدارة لمنطقة المركز التجاري الأولى بتسجيلها صفقة بيع بـ 700 مليوناً.

وشهد سوق الرهونات تفوقاً بتسجيلها صفقات لـ 1949 قطعة أرض، بقيمة 21.5 ملياراً وكانت الصدارة لمنطقة جبل علي بتسجيلها رهناً لقطعة أرض سكنية بقيمة 1.6 مليار، فيما سجلت رهونات الوحدات السكنية والتجارية 4.8 مليارات، ورهونات 4390 وحدة وكانت الصدارة لنخلة جميرا بـ 1.1 مليار، بينما سجلت رهونات 620 فيلا سكنية نحو ملياري، وتصدرت منطقة اليلايس الثانية بتسجيلها 2.2 مليار درهم.