«فلاي دبي» تحوّل طائرات ركاب للشحن

المصدر: دبي - البيان

خصصت شركة «فلاي دبي» 6 طائرات للركاب من طراز بوينغ 800-737 ، للعمل كرحلات شحن كاملة لضمان انسياب مرن لحركة السلع الأساسية عبر شبكتها وخارجها.

وجاءت الخطوة في أعقاب التعليق المؤقت لعمليات المسافرين كجزء من الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات.

وأكد حمد عبيد الله، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في الشركة أهمية الشحن الجوي ودوره الفاعل في دعم استمرارية سلسلة التوريد. وقال محمد سالم، نائب الرئيس لعمليات الشحن إن هناك طلباً عالمياً قوياً على البضائع، وتعمل الشركة على توسيع عملياتها لخارج حدود شبكتها.