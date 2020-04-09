621.3 مليار درهم تجارة المناطق الحرة في 2019

المصدر: أبوظبي – وام

ارتفع إجمالي تجارة المناطق الحرة في الإمارات إلى 621.3 مليار درهم خلال العام 2019 بزيادة نسبتها 2.1% مقارنة مع 608.3 مليارات درهم في العام 2018 وفق ما تظهره سجلات وزارة المالية.

وتعد المناطق الحرة المنشرة في جميع إمارات الدولة لاعباً رئيسياً في تنويع مصادر الدخل ورافداً أساسياً للاقتصاد الوطني طيلة السنوات الماضية، الأمر الذي جعل تطويرها سواء على مستوى البنية التحتية والتشريعية في صدارة أولويات الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.

وفي مؤشر على أهمية الدور الذي تلعبه المناطق الحرة في دعم الاقتصاد الوطني فقد شكلت قيمة تجارتها نحو 53.5 % من إجمالي تجارة الدولة غير النفطية خلال العام 2019 البالغة 1.16 تريليون درهم بحسب الإحصاءات الرسمية.