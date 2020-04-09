ضغوط بيعية تعيد الأسهم للمربع الأحمر

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

عادت الأسهم المحلية للمربع الأحمر في ختام جلسة، أمس، إثر ضغوط بيع مؤسسي وأجنبي، استهدفت الأسهم القيادية في «العقار» و«البنوك»، فيما استمر «الإمارات دبي الوطني» في مكاسبه لليوم الثاني، وانخفضت السيولة إلى 305 ملايين درهم. وهبط سوق دبي 1.03% بعد تخليه عن مكاسبه الصباحية، ليغلق عند 1767 نقطة، مع انخفاض «العقار» و«الاستثمار» و«النقل» و«التأمين» و«السلع» و«الخدمات» و«الاتصالات»، وتراجع سوق أبوظبي 1.56% إلى 3866.83 نقطة وسط هبوط شبه جماعي للمؤشرات القطاعية عدا «الاتصالات» و«السلع الاستهلاكية».

واستقطبت الأسهم 305.2 ملايين درهم، منها 181.2 مليوناً لـ«دبي»، و124 مليوناً لـ«أبوظبي»، وتم تداول 196.4 مليون سهم، 157.14 مليوناً بـ«دبي»، و39.3 مليوناً بـ«أبوظبي».

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض «العقار» 2.73%، وهبوط «الاستثمار» 2.93%، وتراجع «النقل» 2.2%؛ فيما ارتفع «البنوك» 0.66% مع صعود «الإمارات دبي الوطني» 3.58%، فيما انخفض «دبي الإسلامي» 1.91%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط بـ41 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 38.17 مليوناً، ثم «الإمارات دبي الوطني» 21 مليوناً. وتصدر «شعاع كابيتال» الأسهم الرابحة 6.09%، فيما كان «آن ديجيتال سيرفسيس»، و«الخليجي التجاري» الأكثر انخفاضاً بالحد الأقصى 5%. وعمد العرب والخليجيون نحو الشراء باستثمار 4 ملايين درهم، فيما اتجه الأجانب والمواطنون نحو التسييل بالقيمة الاستثمارية نفسها.

سوق أبوظبي

وضغط على سوق أبوظبي، انخفاض «البنوك» 2.54%، وتراجع «العقار» 0.8%، وهبوط «الطاقة» 1.83%، وانخفاض «الاستثمار» 0.18% لتراجع «إشراق» 3.91%، بينما ارتفع «العالمية القابضة» 0.14%. وتزعم «أبوظبي التجاري» النشاط بـ28 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 26 مليوناً، ثم «اتصالات» 20 مليوناً. وحقق «القدرة القابضة»، أكبر ارتفاع 14.4% فيما كان «جلفار» الأكثر انخفاضاً بالحد الأقصى 5%.

واتجه العرب والخليجيون نحو الشراء، بصافي 2.27 مليون درهم، فيما عمد الأجانب والمواطنون نحو التسييل بالقيمة الاستثمارية ذاتها.

وعمدت المؤسسات في استثماراتها نحو التسييل، بصافي استثمار 10.4 ملايين درهم، فيما فضّل الأفراد خيار الشراء، بصافٍ استثماري بالقيمة ذاتها.

إفصاحات

* أعلنت «اتصالات» تأجيل اجتماع مجلس الإدارة الذي كان مقرراً اليوم إلى 21 الجاري.

* تناقش عمومية «دار التكافل» خلال اجتماعها إلكترونياً يوم 23 الجاري، قراراً خاصاً بشأن الموافقة على قيام الشركة بالإستحواذ على «نور للتكافل العام» و«نور للتكافل العائلي» من «نور بنك» و«نور للاستثمار»، والموافقة على الهيكل التنظيمي المقترح للصفقة، وتغيير نشاط الشركة بعد الاستحواذ.

* واصلت «إشراق» شراء أسهمها ليصل الإجمالي إلى 800 ألف في جلستين.

* أوضحت «أغذية» أنه تقرر لأسباب تقنية فتح باب التسجيل للحضور والتصويت إلكترونياً في العمومية اعتباراً من 15:00 يوم 15 الجاري وحتى 10:00 صباح يوم 16 أبريل.

* انتخب مجلس «التجاري الدولي» عبدالرحيم العوضي رئيساً وعلي راشد المهندي نائباً.