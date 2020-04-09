«دانة غاز» تواصل الهيكلة وتدرس بيع أصولها المصرية

المصدر: أبوظبي - البيان

أكدت شركة «دانة غاز»، أن المراجعة الاستراتيجية لدراسة عملية إعادة الهيكلة التي تجريها، التي قد تتضمن بيع أصولها في مصر لا تزال قائمة.

وأضافت الشركة في بيانٍ أمس، أن المراجعة تأثّرت نتيجة للظروف العالمية المتعلقة بجائحة «كورونا»، ولم يتم الانتهاء منها في مارس الماضي كما تم إعلانه سابقاً. وأشارت إلى أنه عند الأخذ بعين الاعتبار التغيّر المستمر في الأوضاع والناتج عن ردود الفعل العالمية على الجائحة، فإنه لا يمكن للشركة تقدير موعد لإتمام المراجعة الاستراتيجية.

وأكدت «دانة غاز»، أنها تقوم بإطلاع الأسواق على أي مستجدات في هذا الصدد حال حدوثها. وكانت الشركة قد أعلنت في مارس الماضي نيتها إعداد دراسة جدوى لبحث إمكانية فصل أعمال التنقيب والإنتاج لديها إلى شركة مستقلة جديدة يتم إدراجها هي الأخرى في «سوق أبوظبي».

وأصول التنقيب والإنتاج التابعة لـ«دانة غاز» في مصر هي أصول برية في منطقة دلتا النيل، باستثناء القطاع السادس في شرق البحر المتوسط. وتمتلك «دانة غاز» أصولاً لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز تشمل «دانة غاز مصر»، وحصة 35% من أسهم «بيرل بتروليوم»، الشركة المالكة والمشغلة لأعمال التنقيب والإنتاج في إقليم كردستان العراق.